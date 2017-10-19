التعادل الايجابي يحسم مواجهة القادسية والفيحاء

الدمام - الرياضية | Thursday, 19 October 2017 - 20:26 pm

فرض التعادل الإيجابي 1-1، على لقاء القادسية مع ضيفه الفيحاء، في افتتاح مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الخميس، على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.



وافتتح التسجيل أولا القادسية عن طريق اللاعب عبدالمحسن فلاته عند الدقيقة الأخير من زمن الشوط الأول، وفي الشوط الثاني عادل الفيحاء عن طريق المحترف التشيلي روني فيرنانديز عند الدقيقة 58.



وبهذا التعادل رفع القادسية رصيده إلى النقطة 8 في المركز الثامن، فيما رفع الفيحاء رصيده إلى 6 نقاط في المركز العاشر.