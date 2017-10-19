النصر يسجل تعادلاً رابعاً أمام أُحد

الرياض- الرياضية | Thursday, 19 October 2017 - 22:02 pm

سجل فريق النصر الأول لكرة القدم تعادلاً رابعاً هذا الموسم، بعد أن أفلت من تلقي خسارته الأولى في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعدما انتزع تعادلاً مثيراً 2-2 في الوقت القاتل من مضيفه أحد في المرحلة السابعة للمسابقة اليوم الخميس.



وفجر أحد مفاجأة من العيار الثقيل بعدما تقدم في الشوط الأول بهدفين نظيفين حملا توقيع أيمن فتيني والمحترف الملجاشي كاروليس ماستينور في الدقيقتين 27 والثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.



وقلص البديل محمد السهلاوي الفارق بتسجيله الهدف الأول للنصر في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة عرضية من زميله البديل يحيى الشهري، فيما أدرك المحترف البرازيلي ليوناردو بيريرا التعادل في الدقيقة 86 إثر تمريرة ماكرة من الشهري أيضا.



وارتفع رصيد النصر إلى 13 نقطة في المركز الثالث مؤقتا، لحين إنتهاء باقي مباريات المرحلة، فيما رفع أحد رصيده إلى خمس نقاط في المركز الثاني عشر (الثالث من القاع) مؤقتا.