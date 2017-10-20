9 لقاءات في دوري الثانية

أبها ـ حسن ذيبان | Friday, 20 October 2017 - 00:00 am

تختتم مباريات الجولة الأولي من دوري أندية الدرجة الثانية اليوم، بإقامة تسعة لقاءات، ويستضيف فريق حطين الأول لكرة القدم نظيره الجبيل، على أرض رديف ملعب مدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية في جدة، ويحل فريق الرياض ضيفًا على نظيره الأنصار، في اللقاء الذي يقام على ملعب نادي الأنصار، وعلى ملعب نادي الأمل في البكيرية، ويلتقي فريق البدائع ونظيره الجبلين، وفي الرياض على ملعب رديف ملعب الأمير فيصل بن فهد، يتقابل الدرعية وضيفه أبها، ويستضيف فريق الوشم على ملعبه نظيره الجيل، ويحتضن ملعب مدينة الملك فهد بن عبد العزيز الرياضية في الطائف لقاء وج وضيفه الحجاز، وعلى ملعب عرقة في الرياض، يلتقي المزاحمية وضيفه الصقور، وتشهد مدينة الملك سعود بن عبد العزيز الرياضية في الباحة، لقاء العين وضيفه الشرق، وعلى أرض ملعب الأمير محمد بن فهد، وعند الـ 3.00 عصرًا، يتقابل الثقبة وضيفه التقدم.