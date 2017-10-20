5 آلاف توقيع لدعم الأخضر في روسيا

الدمام ـ الرياضية | Friday, 20 October 2017 - 00:00 am

أطلقت اللجنة المنظمة لمهرجان "كرتنا ثقافتنا"، مبادرة مع عدد من الرياضيين على مستوى المنطقة الشرقية؛ لدعم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2018 في روسيا.

وتهدف اللجنة المنظمة لجمع خمسة آلاف توقيع وعبارات تشجيعية، دعمًا من المهرجان للاعبي المنتخب، حيث ستسلم الكرة للهيئة العامة للرياضة واتحاد القدم بعد نهاية المهرجان. وأعلنت أمس الأول الأربعاء، اللجنة المنظمة لمهرجان "كرتنا ثقافتنا"، شعار المهرجان الرسمي، وسط حضور شخصيات رياضية على مستوى المنطقة الشرقية، يتقدمهم خليل الزياني مدرب المنتخب السعودي السابق، وفيصل العبد الهادي مدير المنتخب السعودي ومكتب رعاية الشباب السابق، وحامد السريعي مدير مكتب هيئة الرياضة العامة في الدمام، وصالح خليفة نجم المنتخب السعودي السابق، وذلك في مقر نادي القادسية.