جامعة القصيم تقيم مؤتمر “التعصب الرياضي”

الرياض ـ واس | Friday, 20 October 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، أمس الخميس، في مكتبه بمجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي في الرياض، الدكتور عبد الرحمن بن حمد الداود مدير جامعة القصيم، وعددًا من منسوبي الجامعة.

ورحب الأمير عبد العزيز بن تركي في بداية اللقاء بمدير الجامعة، الذي قدم شرحًا موجزًا عن أنشطة وبرامج الجامعة الرياضية، التي تقدم للطلاب لتعزيز الرياضة ممارسةً، إضافة إلى استعدادات الجامعة لإقامة مؤتمر عن التعصب الرياضي خلال فبراير المقبل.

من جهته، أبدى الأمير عبـد العزيـز بـن تركي سعادته بالأنشطة والبرامج الرياضيـة التـي تقدمهــا جامعة القصيم، مشدداً على أهمية ممارسة الرياضة وتعزيز حضورها بين طلاب ومنتسبي الجامعة لما فيه فائدة للمجتمع.

وأوضــــح الأمير عبد العزيز بن تركي أن الهيئة العامة للرياضة مع شركائها مـن مختلــف الجامعات، تسعى من خلال برامج رياضية متنوعة لتكريس مفهوم الرياضة المجتمعية وأهميتها للفرد والمجتمع، وذلك كأحد أهداف ومبادرات رؤية السعودية ٢٠٣٠ نحو مجتمع حيوي.