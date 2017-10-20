البلياردو يحقق فضية وبرونزية

الرياض ـ واس | Friday, 20 October 2017 - 00:00 am

حقق المنتخب السعودي للبلياردو ميداليتين "فضية وبرونزية"، في ختام مشاركته في البطولة العربية الـ 12 للسنوكر، التي استضافتها مدينة دبي الإمارتية، خلال الفترة من 7 إلى 14 أكتوبر الجاري، بمشاركة منتخبات: الإمارات "المستضيف"، السعودية، البحرين،

عمان، مصر، الأردن، اليمن، ليبيا، فلسطين، العراق، وسوريا.

وجاءت الفضية عن طريق اللاعب عمر العجلاني في منافسة الفردي، والبرونزية أحرزها كل من: "عمر العجلاني، أحمد عسيري، وأسامة العمار" في مسابقة الفرق.