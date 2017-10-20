اليوم.. الجولة الثالثة تنطلق

الدمام ـ حسام النصر | Friday, 20 October 2017 - 00:00 am

تستأنف اليوم مباريات دوري الدرجة الأولى لكرة اليد في جولته الثالثة، وذلك بإقامة أربع مباريات، فيما ستقام المباراة الخامسة من الجولة غدًا السبت بمواجهة تجمع هجر أمام الجيل.

وسيلتقي اليوم الروضة أمام الابتسام على صالة هيئة الرياضة في الأحساء، ويحل النجمة ضيفًا على نظيره الخويلدية على صالة نادي الصفا في صفوى، فيما يواجه الهدى حراء على صالة نادي الخليج في سيهات، وسيتواجه الهداية مع القارة، وذلك على صالة نادي الصفا في صفوى.