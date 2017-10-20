مانشستر يونايتد يطور الكرة السعودية

الرياض ـ الرياضية | Friday, 20 October 2017 - 00:00 am

وقع تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، مذكرة تفاهم مع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تهدف إلى تطوير صناعة كرة القدم في السعودية، والاستفادة من الخبرات الإنجليزية الطويلة في هذه اللعبة ذات الشعبية الواسعة.

وتمت مراسم التوقيع أمـــس في العاصمـــة البريطانية لنـــدن، مع ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتـــــد الإنجليــزي، وتضمنت مذكرة التفاهم إنشاء عدد من الأكاديميات فـــي السعودية؛ لرعاية المواهب وتطويرها وفقاً لأحدث مفاهيم الاحتراف والأسس العلمية؛ لإعداد جيل من اللاعبين القادرين على الاحتراف في أكبر الدوريــــات الأوروبيـــة والعالمية؛ ما يسهم في رفع مستوى كرة القدم السعودية وتطويرها؛ لضمان الظهور بأفضل المستويات في المحافل القارية والدولية، كما تضمنت مذكرة الاتفاق وضع برنامج إعداد وتدريب متخصص للكوادر التدريبية السعودية؛ لرفع كفاءتهم وتطوير قدراتهم في هذا المجال.

وأشارت المذكرة الموقعة بين الهيئة العامة للرياضة والنادي الإنجليزي، إلى نقل كافة جوانب المعرفة والتقنية إلى الكوادر الســـعودية الشـــابة؛ بهـــدف تهيئتها بشكل احترافي للعمل في الأندية السعودية.

وتأتي هذه المذكرة في إطار العمل الكبير الذي تشهده الهيئة العامة للرياضة، نحو تطوير وتنمية المجال الرياضي بالسعودية، والسعي إلى صناعة رياضة جاذبة مشوقة في مختلف الألعاب وأنواع الرياضات المختلفة؛ مواكبة لرؤية السعودية 2030 التي تمثل خارطة طريق تقود رياضة الوطن بمشيئة الله، نحو أكبر المحافل الرياضية لتحقيق أفضل النتائج والمنجزات في المستقبل.

يذكر أن الهيئة العامة للرياضة أعلنت خلال الأسبوع الجاري، حزمة من البرامج النوعية التي شملت استضافة العديد مــن النهائيات العالميـة، في خطوة نوعية وغير مسبوقة، حيث تم توقيع اتفاقية مع رابطة "لا ليجا" الإسبانية لرعاية وتسويق وتأسيس أكاديميتين في الرياض وجدة، واتفاقية أخرى لاستضافة نهائي السوبر العالمي على كأس محمد علي كلاي للملاكمة، إضافة إلى ثلاث اتفاقيات تضمنـت اســـــتضافة الســعودية عـــددًا من النهائيات لبطولات عالمية، وذلك في الشطرنج وسباق السيارات وسباق الدرون.