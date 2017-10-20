المصري صلاح يتفوق على ميسي ورونالدو في دوري الأبطال

الرياضية - الفرنسية | Friday, 20 October 2017 - 17:46 pm

حصد المصري الدولي محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي جائزة أفضل لاعب في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم، بعد أدائه المميز خلال اكتساح مضيفه ماريبور السلوفيني 7- صفر، يوم الثلاثاء المقبل.



وأعلن الاتحاد القاري على موقعه الرسمي الجمعة نتائج التصويت لجائزة لاعب الجولة، فحصل صلاح (25 عاما)، صاحب هدفين وتمريرة حاسمة ضد ماريبور، على 51% من الاصوات.



وحل ثانيا التركي جنك توسون مهاجم بشيكتاش الذي سجل هدفي فريقه في مرمى مضيفه موناكو الفرنسي (2-1) بنسبة 33%، وثالثا لاعب الوسط الهولندي كوينسي بروميس (7%) المتألق خلال فوز فريقه سبارتاك موسكو الروسي على اشبيلية الاسباني 5-1.



أما الارجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الاسباني، فحل رابعا (4%) بعدما قاد فريقه الى الفوز على ضيفه اولمبياكوس اليوناني 3-1، فيما نال غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو 2% بعد تعادل فريقه ريال مدريد الاسباني حامل اللقب مع ضيفه توتنهام الانجليزي 1-1.