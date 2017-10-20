إقبال ضعيف على تذاكر ديربي جدة

جدة - الرياضية | Friday, 20 October 2017 - 18:31 pm

شهدت منصة مكاني المخصصة لبيع تذاكر مباراة الديربي بين الأهلي والاتحاد، غدًا السبت في قمة منافسات الجولة السابعة من من الدوري السعودي للمحترفين إقبالًا جماهيريًّا ضعيفًا، حيث بلغ عدد التذاكر التي تم بيعها حتى الآن 9750 تذكرة.



ويأتي عزوف الجماهير عن شراء التذاكر خلافًا لما كان متوقعًا؛ نظرًا لتميز الناديين بحضور جماهيرهما الكبير في المدرجات على نحو ما شهدته مباريات الفريقين، سواء في الموسم الرياضي الحالي أو المواسم السابقة.