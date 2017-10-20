نور ومناف والصقري يدعمون الاتحاد قبل الديربي

جدة- الرياضية | Friday, 20 October 2017 - 20:55 pm

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد اليوم الجمعة، تواجد محمد نور وصالح الصقري ومناف أبوشقير لاعبو الاتحاد السابقون في تدريبات الفريق الجداوي قبل مواجهة النادي الأهلي الدورية في قمة الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين غداً السبت.





وجاء تواجد ثلاثي الاتحاد السابق في مقر النادي الغربي بطلب من إدارة نادي الاتحاد المكلفة من قبل الهيئة العامة للرياضة برئاسة حمد الصنيع رغبة منه لدعم الفريق قبل موقعة الديربي غداً السبت على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة.