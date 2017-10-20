دياز يريح 6.. ويزج بالحبسي أمام الباطن

الرياض - الرياضية | Friday, 20 October 2017 - 21:13 pm

استبعد الأرجنتيني رامون دياز مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، بعض الأسماء التي خاضت مواجهة بيرسيبوليس الإيراني الثلاثاء الماضي في المباراة التي أعلن من خلالها النادي العاصمي وصوله إلى نهائي دوري أبطال آسيا 2017م.



وفضل الأرجنتيني دياز إراحة اللاعبين بعد الجهد الكبير الذي بذلوه في الفترة الماضية، حيث منح دياز السداسي عبدالله المعيوف، وأسامة هوساوي، وياسر الشهراني، ومحمد البريك، وسالم الدوسري، وسلمان الفرج عن معسكر مواجهة الباطن الدورية غداً السبت، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة الرياض.



وضم مدرب الأزرق مختار فلاته، وعلى الحبسي لمعسكر الفريق الهلالي استعداداً لمواجهة الفريق السماوي غداً في درة الملاعب.