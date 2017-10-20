التعاون يقهر الفيصلي في الدقائق الأخيرة

بريدة - الرياضية | Friday, 20 October 2017 - 22:05 pm

فرط فريق الفيصلي في فرصة الإنفراد بصدارة الدوري السعودي للمحترفين، بعد خسارته في الدقائق الأخيرة أمام مضيفه التعاون 1-0 اليوم الجمعة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري المحلي، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة، وسجل هدف المواجهة الوحيد نايف الموسى عند الدقيقة 88 من عمر المباراة.



وبهذه الخسارة توقف رصيد الفيصلي عند النقطة 13 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف خلف الأهلي والباطن والنصر والهلال أصحاب المراكز الأربعة في الدوري، فيما رفع التعاون رصيده إلى 8 نقاط في المركز السابع، محققا فوزه الأول في آخر خمس مباريات.



يذكر أن هذا الفوز، هو الثاني للتعاون هذا الموسم مقابل الخسارة في ثلاث مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية للفيصلي هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.