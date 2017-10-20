فرسان السعودية ينافسون على الدوري العربي

الرياض ـ نواف الشعلان | Friday, 20 October 2017 - 22:24 pm

أعلن الاتحاد الملكي الأردني للفروسية عن مشاركة فرسان السعودية في جولتين، تستضيفهما الأردن، من منافسات الدوري العربي للقفز على الحواجز المؤهل إلى كأس العالم للفروسية في فرنسا العام المقبل.

وتقام الجولة الأولى خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر الجاري على ميدان مركز العريان للفروسية في الأردن.

وسيمثل الفروسية السعودية الفرسان عبد الرحمن الراجحي وعبد الكريم العبار وناصر الشواف وعبدالله الراجحي سعياً لكسب نقاط الجائزة الكبرى التي يصل ارتفاعها إلى 160 سم.

وقالت كرستينا أبو دية الأمين العام لاتحاد الفروسية الملكي الأردني خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد ظهر أمس الجمعة إن السعودية والإمارات وسوريا ومصر وفلسطين والعراق والأردن أكدت مشاركتها في الجولتين.

من جانبه، أعلن الدكتور أمجد العريان مؤسس ومالك مركز العريان للفروسية خلال المؤتمر الصحفي أنه سيتم توزيع جوائز مالية على الفرسان الفائزين يبلغ مجموعها 70 ألف دولار بالإضافة إلى سيارة ميتسوبيشي موديل 2016 ستمنح لأفضل فارس في الجولتين.