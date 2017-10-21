افتقدنا الزقعان والموسى

| Saturday, 21 October 2017 - 00:00 am

اعترف التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، بأن نسق فريقه الفني لم يكن جيدا في مواجهة فريقه أمام الاتفاق التي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.

وقال خلال المؤتمر الصحفي الذي أعقب المباراة: أبرز الجوانب الخاصة بفريقي هي العودة سريعا للتعديل رغم صعوبة الوقت الذي كان يلفظ أنفاسه الأخيرة، ورغم ذلك أضعنا كرة كادت أن تهدينا نتيجة بالفعل كانت فرصة سهلة.

وتابع: هناك صعوبة لأي فريق أن يستمر على مستوى واحد طوال مشواره، وافتقدنا علي الزقعان ونوح الموسى من أجل الزيادة الهجومية.