الرابطة تنتظر التحقيقات.. و4 تحت طائلة المسؤولية

الدمام ـ حسام النصر وأحمد الداود | Saturday, 21 October 2017 - 02:17 am

تسارعت الأحداث بعد دقائق من نشر "الرياضية" صورة تظهر أحد العمال، أثناء استعراض الشركات الراعية، قبل بداية مباراة القادسية والفيحاء، أمس الأول الخميس، على ملعب محمد بن فهد في الدمام، بالملابس الداخلية للزي السعودي.

وأصدر اتحاد الكرة بياناً شديد اللهجة أكد فيه أن الصورة التي التقطها الزميل عيسى الدبيسي تشوه اسم دوري المحترفين السعودي. من جهتها سارعت صلة، الشركة المشغلة للدوري، بالاعتذار، مؤكدة أنها ستفتح تحقيقاً فيما حدث وتحاسب المسؤول عنه.

وبهذا الصدد، بين لـ"الرياضية" عبدالعزيز الحميدي المدير التنفيذي لرابطة دوري المحترفين السعودي أنهم ينتظرون التقرير النهائي من شركة صلة التي ما زالت تجري التحقيق الداخلي في قضية صورة العامل لاتخاذ القرار المناسب.

وشدد الحميدي على أن التقرير الخاص بشركة صلة سيحدد نوعية الجزاء حسب لوائح الاتفاق المبرم بين رابطة دوري المحترفين وشركة صلة.

يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه لـ"الرياضية" مصادر مطلعة أن التحقيقات في شركة صلة طالت أربعة موظفين وقد يتم فصل اثنين منهم وإنذار آخرين.