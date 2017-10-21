الشباب يقاضي أصحاب التجاوزات

الرياض ـ علي الحدادي | Saturday, 21 October 2017 - 00:00 am

توعدت إدارة نادي الشباب المكلفة، برئاسة طلال آل الشيخ، بتعقب ورصد أصحاب جميع المخالفات التي ترتب ضد ناديها قانونيًّا، وأعلنت أمس اتفاقها مع أحد مكاتب المحاماة لإسناد مهمة الملاحقة القانونية إليه.

وأكدت إدارة نادي الشباب في بيان أصدرته أمس، حرصها الدائم على حفظ حقوق ومكتسبات النادي، والمحافظة على حقوق اللاعبين والمسؤولين وجميع العاملين فيه، مشددة على أنها لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي تجاوزات في حق النادي.