منتخب الشباب يواصل تحضيراته

الدمام ـ الرياضية | Saturday, 21 October 2017 - 00:00 am

واصل المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم أمس الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الخُبر، الذي يأتي استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19عامًا 2018.

ويستضيف الأخضر مباريات مجموعته الرابعة التي تضم اليمن وتركمانستان والهند في الدمام مطلع نوفمبر المقبل.

وأجرى اللاعبون أمس تدريبهم على ملعب الأمير محمد بن فهد تحت إشراف خالد العطوي المدرب السعودي.



23 لاعبا في القائمة

تركي العمار، علي مجرشي، عبدالعزيز الشهراني، محمد الدوسري، عبدالله الحمدان، نواف الغامدي، منصور البيشي، سالم السليم، حمد العبدان، محمد منصور، نايف الماس، عبدالكريم بن مزيعل، فراس البريكان، عبدالرحمن الشمري، خليفة الدوسري، سلطان هزازي، عبدالمحسن القحطاني، مهند الشنقيطي، حازم الزهراني، حامد الغامدي، محمد الشنقيطي، أحمد آل محيميد، عبدالعزيز الضويحي.