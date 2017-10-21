الجدولة تنهي قضية النصر مع فلامنجو

الرياض ـ حواس العايد | Saturday, 21 October 2017 - 00:00 am

توصلت إدارة نادي النصر لاتفاق نهائي مع نظيرتها في فلامنجو البرازيلي على جدولة حصتها من انتقال البرازيلي هيرناني دي سوزا الذي مثل الأصفر في ٢٠١٤.

وبينت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن إدارة النصر اتفقت مع فلامنجو على تسديد المستحقات على دفعتين.

وستحول الأسبوع المقبل أربعة ملايين و500 ألف ريال تمثل الدفعة الأولى من جدولة المستحقات البالغة نحو تسعة ملايين ريال.

وكان فلامنجو تحصل في منتصف سبتمبر الماضي على حكم دولي يلزم النصر، بسداد مليوني يورو قبل نهاية الشهر، ما دعا إدارة النادي العاصمي إلى فتح خط تفاوض مع البرازيليين من أجل جدولة المبلغ.