تشلسي يحبط مفاجأة واتفورد

الفرنسية -الرياضية | Saturday, 21 October 2017 - 17:16 pm

أحبط تشلسي حامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز مفاجأة ضيفه واتفورد المتألق هذا الموسم، وقلب وتأخره أمامه 1-2 فوزاً صعباً 4-2 اليوم السبت في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وسجل لتشلسي الإسباني بيدرو (12) والبلجيكي ميتشي باتشواي (71 و90+5) والإسباني سيزار أزبيليكويتا (87)، ولواتفورد الفرنسي عبدالله دوكور (45+2) والأرجنتيني روبرتو بيريرا (49).



وكان فريق المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي في حاجة ماسة للفوز بعد سقوطه في المرحلة السابقة أمام مضيفه كريستال بالاس 1-2، وإفلاته من الخسارة أمام روما الإيطالي في دوري أبطال أوروبا الأربعاء (3-3) بهدف للبلجيكي إدين هازار في الدقائق الأخيرة.



ورفع تشلسي رصيده إلى 16 نقطة في المركز الرابع، متقدماً على واتفورد الذي بقي رصيده 15 نقطة، وتراجع إلى المركز الخامس.



وضغط تشلسي من بداية المباراة وتمكن من التقدم عبر بيدرو إثر كرة من غاري كايهيل تابعها قوية من خارج المنطقة، ارتطمت بالقائم الأيمن لمرمى واتفود وتحولت إلى داخل الشباك.



وسعى واتفورد لاستدراك الموقف سريعاً، وضغط في النصف الثاني من الشوط الأول بحثاً عن التعادل، إلا أن دفاع تشلسي أظهر تماسكاً وأبعد الخطر قبل أن يصل إلى مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا.



إلا أن واتفود كان له ما أراد قبل نهاية الشوط، إذ هز شباك تشلسي في الدقيقة الثانية من الوقت الضائع إثر دربكة أمام مرمى كورتوا، وصلت على إثرها الكرة إلى دوكور فحولها من زاوية ضيقة في الشباك على يسار الحارس.



ومع بداية الشوط الثاني، لم يتأخر واتفورد في التقدم، فبعد خطأ في السيطرة على الكرة من الفرنسي تيموييه باكايوكو في وسط الملعب، انطلق الضيوف بهجمة مرتدة وصلت إلى الأرجنتيني بيريرا داخل المنطقة فتابعها في الشباك من دون أي رقابة (49).



وفي ظل محاولات واتفورد لتعزيز النتيجة، بدى تشلسي مصراً على عدم الخروج بنتيجة سلبية، وأدرك التعادل في الدقيقة 71 حين أرسل بيدرو كرة عالية من الجهة اليمنى إرتقى لها باتشواي بديل الإسباني الفارو موراتا، وتابعها برأسه في الزاوية اليمنى للمرمى.



وأنقذ أزبيليكويتا تشلسي بتسجيله الهدف الثالث إثر متابعة رأسية لكرة من البرازيلي ويليان بديل الإسباني ماركوس ألونسو من الجهة اليمنى، قبل أن يضيف باتشواي الهدف الرابع إثر خطأ دفاعي لواتفورد.