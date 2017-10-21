اليابانيون يتفقدون "الدرة".. ويرصدون هلال دياز

الرياض - عبدالإله المرحوم | Saturday, 21 October 2017 - 17:54 pm

تفقد الوفد الفني التابع لنادي أوراوا الياباني عصر اليوم السبت، الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض برفقة مندوب الاتحاد السعودي لكرة القدم، حيث ستقام تدريبات الفريق الياباني في اليوم الأول من وصوله إلى الرياض على ملعب رديف "الملز" قبل اختتام تدريباتهم على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، وذلك استعداداً لمواجهة الهلال في ذهاب نهائي دوري أبطال آسيا 2017 يوم السبت 18 نوفمبر المقبل.



وكان الوفد الياباني وصل صباح اليوم إلى الرياض للوقوف على كافة الإجراءات الإدارية التي تسبق مباراة ذهاب النهائي الآسيوي 18 نوفمبر المقبل.



وعلى ذات الصعيد، توجه الوفد الياباني قبل قليل إلى ملعب الملك فهد الدولي للاطلاع على ملعب الملك فهد الدولي، ومشاهدة مباراة الهلال الباطن الدورية، لتدوين ملاحظاتهم على الفريق الهلالي فنياً.