ليونيل ميسي برشلونياً مدى الحياة

رويترز - الرياضية | Saturday, 21 October 2017 - 18:13 pm

قال أوسكار جراو مدير برشلونة التنفيذي اليوم السبت، إن النادي الذي يتصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم سيعرض على ليونيل ميسي عقداً مدى الحياة.



ووافق ميسي (30 عاماً) على تمديد عقده لأربع سنوات في يوليو الماضي لكنه لم يوقع عليه رسمياً بعد.



وقال جراو، الذي تحدث خلال الجمعية العمومية السنوية للنادي، إن اللاعب الأرجنتيني سيتلقى عرضاً مشابهاً للعقد الذي وقعه لاعب الوسط الإسباني أندريس إنيستا هذا الشهر.



وأبلغ جراو أعضاء النادي: "وقع ميسي عقداً لأربع سنوات في يونيو، لكن النادي سيعرض عليه عقداً مدى الحياة،الأمر يتعلق ببقاء ليو، الذي يلعب هنا منذ كان صغيراً، معنا طيلة مسيرته فهو أيقونة، عقب نهاية مسيرته نريد منه أن يظل مرتبطاً بالنادي".