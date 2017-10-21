الأهلي يحسم ديربي جدة بثلاثية

جدة - الرياضية | Saturday, 21 October 2017 - 22:10 pm

حسم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ديربي جدة بعد تغلبه اليوم السبت على نظيره الاتحاد بنتيجة 3-0، في لقاء أقيم على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) في جدة، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.



وواصل السوري عمر السومة تألقه مع النادي الأهلي بتسجيله الهدفين الأول والثالث في الدقيقتين 50 و90، فيما سجل ليوناردو دا سيلفا الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 56.



ورفع النادي الأهلي رصيده بهذا الانتصار إلى النقطة 16 في صدارة الدوري المحلي، فيما تجمد رصيد الاتحاد عند النقطة الثامنة في المركز الثامن.