في الوقت القاتل.. ريفاس يهدي الهلال نقاط الباطن

الرياض - الرياضية | Saturday, 21 October 2017 - 22:15 pm

انتزع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ثلاث نقاط من ضيفه الباطن في آخر دقائق الوقت بدل الضائع من المباراة لينتصر بهدفين مقبل هدف، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.



وتقدم الهلال أولاً بهدف اللاعب الأوروجوياني ماتياس بريتوس الذي يعتبر أول أهدافه بقمص الهلال في الدقيقة 62، قبل أن يدرك إديسون تراباي التعادل للباطن في الدقيقة 70، فيما استطاع الفنزولي جيلمين ريفاس من تسجيل هدف الهلال الثاني في آخر دقائق الوقت بدل الضائع 5+90، ليحسم اللقاء لصالح الأزرق.



وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الهلال إلى النقطة 16 في المركز الثاني، فيما تجمد رصيد فريق الباطن عند النقطة 13 في المركز الثالث.