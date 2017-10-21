اتحاد القدم للأندية: لقب "الملكي" ممنوع.. ومن يستخدمه سيُعاقب

الرياض- الرياضية | Saturday, 21 October 2017 - 23:47 pm

قرر اتحاد القدم السعودي منع استخدام لقب الملكي، من جميع الأندية السعودية، وطالب في قرار صدر في وقت متأخر اليوم السبت جميع الأندية لتطبيق القرار والتنبيه على جماهيرها للالتزام به، ومنع جميع اللافتات والشعارات التي تحمل اللقب.



وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قراره بمنع استخدام لقب "الملكي" بكافة الصور والأشكال، سواء باستخدام اللافتات داخل الملاعب السعودية، أو عبر مواقع الأندية وتطبيقاتها الإلكترونية، أو خلال بيع المنتجات التي تحمل هذا اللقب.



وجاء في بيان اتحاد القدم :”يدعو الاتحاد إدارات الأندية إلى الامتثال للقرار، بالتنفيذ الفوري اعتبارا من تاريخه، حيث سيبدأ تطبيقه خلال لجان الاتحاد المعنية”.



وطالب الاتحاد السعودي، إدارات الأندية بصرورة تنبيه الأندية جماهيرها بالالتزام بالقرار وتنفيذه في كل ممارساتها المرتبطة بالنادي رسميا، تجنباً لأي عقوبات قد تصدر بحق النادي.