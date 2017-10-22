الثانية الأخيرة تثير الخليج.. والرئيس يتعهد بالمساءلة

الدمام ـ حسام النصر | Sunday, 22 October 2017 - 00:00 am

أثارت الثواني الأخيرة من مواجهة الأهلي والخليج أمس الأول، ضمن الجولة السابعة من بطولة الأمير فيصل بن فهد للدوري الممتاز لكرة اليد، ضجة كبيرة بعد أن احتسب محمد الصقر وعلي السقوفي طاقم التحكيم القاري رمية 7 أمتار في الثانية الأخيرة، استطاع الأهلي أن يسجل من خلالها التعادل؛ لتنتهي المباراة 27/27.

وسبق ذلك خطأ فني لم يحتسب، بوجود 3 لاعبين من النادي الأهلي في ملعب الخليج، قبل أن يسمح الحكم باستئناف اللعب "رمية الإرسال" لصالح الأهلي، وسط صمت مراقب المباراة وحكام اللقاء؛ ما تسبب في إشهار 4 بطاقات "حمراء وزرقاء" مع نهاية المباراة.