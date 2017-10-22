الأخضر يتدرب صباحا ومساء

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 22 October 2017 - 00:00 am

فرض خالد العطوي مدرب المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، أمس السبــت، تدريبات صباحية ومسائية على لاعبيه، ضمن معسكره الإعدادي في الخُبر؛ استعدادًا للتصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عامًا 2018، التي سيستضيف الأخضر فيها مجموعته الرابعة.

وأجرى اللاعبون تدريباتهم على ملعب الأمير محمد بن فهد، تحت إشراف خالد العطوي. وبدأت الحصة الصباحية بتمارين الإحماء، عقبتها تمارين على الاستحواذ، تلاها مران على الكرات الثابتة، وفي الحصة المسائية أجرى اللاعبون مرانًا تكتيكيًّا، تلاه مناورة على نصف مساحة الملعب.