القادسية للبياوي: المطلوب 4 نقاط.. أو الإقالة

الدمام ـ حماد الدوسري | Sunday, 22 October 2017 - 00:00 am

هددت إدارة نادي القادسية، التونسي ناصيف البياوي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، بإلغاء عقده في حال فشله في جمع أربع نقاط من أمام الاتحاد والتعاون، في المباراتين المقبلتين دوريًّا.

وكـــشــفــــــت لـ"الرياضية" مصادر داخل نادي القادسية، أن إدارة معدي الهاجري بالتشاور مـع غازي عسيري مدير الكرة منحت المدرب التونسي فرصـة أخيـرة أمام الاتحـاد والتعــاون؛ لتعديل وضع الفريق بعد الانحدار الكبير في المستوى العام للفريق، والنتائج السيئة التي حققها الفريق في آخر المباريات.

وكان الفريق الشرقي جمع 8 نقاط فقط، من سبع مواجهات، إذ كسب الرائد في افتتاح الدوري في الخبر، وفاز على الاتفاق، لكنه تعادل مع الفيصلي والفيحاء على أرضه في الخبر، وخسر من الشباب والهلال والفتح في الرياض والأحساء.