الفضل: قرار التحكيم غير قانوني

| Sunday, 22 October 2017 - 02:28 am

بين سامي الفضل المشرف العام على فريق الخليج، أن ما يحدث من حكام كرة اليد يخالف لوائح وقوانين كرة اليد.

وقال لـ"الرياضية" أمس: "اللوائح واضحة وصريحة في احتجاجنا، وللأسف خسرنا 3 نقاط من خسارة الفريق من الوحدة والتعادل مع الأهلي؛ بسبب جهل الحكام قوانين اللعبة، وسلبت منا المباراتان". وأضاف الفضل: "أملنا بعد الله أن يكون تعيين محمد المنيع على رأس هرم كرة اليد فاتحة خير لتعديل وغربلة اللجنة، التي فشلت في مواكبة تطور اللعبة، وما وصلت إليه كرة اليد السعودية من إنجازات".