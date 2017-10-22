.. والعدوان مقررا للشاطئية

عرعر ـ أنور قمقوم | Sunday, 22 October 2017 - 00:00 am

استضافت الأردن أمس الأول، اجتماعات اللجان المعاونة للاتحاد العربي للطائرة.

وشارك عبد الله العدوان رئيس لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة الطائرة أمس، في اجتماع لجان الحكام العاملة بالاتحاد العربي لكرة الطائرة، والذي أقيم في العاصمة الأردنية عمان، وقد تم خلال الاجتماع تعيين عبد الله العدوان مقررًا للجنة كرة الطائرة الشاطئية في الاتحاد العربي. وشهدت الاجتماعات حضور البحريني جهاد خلفان الأمين العام للاتحاد العربي للكرة الطائرة، وحضور العديد من أعضاء اللجان.