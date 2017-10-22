الفيصل يشارك في سباق الرجل الحديدي

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 22 October 2017 - 00:00 am

يستعد الأمير سعود بن تركي الفيصل للمشاركة في سباق الأيرون مان 70.3 "الرجل الحديدي"، الذي سيقام في البحرين نهاية نوفمبر المقبل، وسيشارك أيضًا في سباق دبي "بطولة الأيرون مان 70.3 للشرق الأوسط"، مطلع فبراير المقبل، ومن المتوقع أن يشارك فيهما عدد من الرياضيين السعوديين.

ويعد سباق "الأيرون مان 70.3" أو الرجل الحديدي، جزءًا من سباق الترايثلون الذي يشمل ثلاث رياضات مختلفة "سباحة، دراجة، وجريًا"، على مسافة 113 كيلو مترًا، منها 1.9 كيلو متر سباحة، و90 كيلو مترًا "دراجة"، و21 كيلو مترًا جريًا.