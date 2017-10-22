غادرت فجر اليوم الأحد بعثة المنتخب السعوي للكاراتيه إلى إسبانيا؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم العاشرة للناشئين والشباب، تحت ٢١ عامًــا التي تقام في مدينة تنريف الإسبانية، خلال الفترة من 5 إلى 10 من شهر صفر الج