أبو رقة يتوج بلقب الإسكواش
الرياض ـ الرياضية | Sunday, 22 October 2017 - 01:14 am
توج عبد العزيز أبو رقة لاعب فريق الهلال للعبة الإسكواش، بلقب بطولة المملكة التصنيفية للدرجة الأولى للعبة الإسكواش، وذلك في ختام منافسات البطولة التي أقيمت على ملاعب نادي الرياض، خلال الفترة من 19 إلى 21 لشهر أكتوبر الجاري، بمشاركة 16 لاعبًا يمثلون 8 أندية.
وسلم خالد السعد المدير التنفيذي للاتحاد كأس البطولة والميدالية الذهبية ومكافأة مالية للاعب عبد العزيز أبو رقه، فيما تسلم العابد الحازمي لاعب حراء وصاحب المركز الثاني، الميدالية الفضية ومكافأة مالية.