منتخب الكاراتيه يغادر إلى إسبانيا

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 22 October 2017 - 00:00 am

غادرت فجر اليوم الأحد بعثة المنتخب السعوي للكاراتيه إلى إسبانيا؛ وذلك استعدادًا للمشاركة في بطولة العالم العاشرة للناشئين والشباب، تحت ٢١ عامًــا التي تقام في مدينة تنريف الإسبانية، خلال الفترة من 5 إلى 10 من شهر صفر الجاري.

واختـــار الجهـاز الفني للمنتخب 19 لاعباً للمشاركة في البطولـــة، بواقع ستة لاعبين يمثلون درجة الناشئين، وهم: "عبد الإله الحليو، نايف الكريع، نواف المالكي، فيصل القحطاني، سند السفياني، وإبراهيم المرزوق"، وسبعة لاعبين يمثلون درجة الشباب، وهم: "مسفر الأسمري، محمد الغامدي، إبراهيم القرشي، أحمد الغامدي، محمد عسيري، محمد المالكي، وعمر العازمي"، وستة لاعبين يمثلون من هم تحت 21 عامًا، وهم: "منصور مبارك، سعود البشير، سلطان الزهراني، فرج الناشري، رائف التركستاني، وطارق حامدي".

من جهته، وجه الدكتور إبراهيم القناص شكره إلى تركي آل الشــيخ رئيس مجلــس إدارة الهيئة العامـة للرياضة، علــى اهتمامـه الكبير بالرياضيين والاتحادات، وحرصه على تمثيل الوطن خير تمثيل، وتحفيز اللاعبين معنويًّا وماديًّا، وزيـــادة الحوافز المالية للاعبين، الذين يشرفون الوطن في المشاركات الخارجية.

وأكد القنــاص أن طموح المنتخب في هــذه المشاركة العالمية، لن يكــون المشاركة الشرفية فقط، بــل المنافسة وتحقيق نتائج المرجوة؛ لما يجده الاتحاد من دعم لا محدود من القيادة الرشيدة، مشيرًا إلى جاهزية المنتخب لهذه البطولة، وقال: "تم إعداد اللاعبين للمشاركة من خلال إقامة برنامج إعدادي وتدريبي لهم، اشتمل على معسكرات داخلية وخارجية في المغرب ومصر وتركيا، كان آخرها في مدينة أنقرة التركية".