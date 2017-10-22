الوليد بن طلال: فخورون بالشراكة مع الهلال

الرياض - الرياضية | Sunday, 22 October 2017 - 16:32 pm

وقع الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة نادي الهلال مساء اليوم الأحد، عقد الشراكة مع "المملكة القابضة" لتكون الشريك الحصري للنادي العاصمي، وذلك بحضور الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وطلال الميمان الرئيس التنفيذي لشركة المملكة القابضة، وندى الصقير المديرة العامة التنفيذية للشؤون المالية والإدارية في المكتب الخاص، والأميرة لمياء آل سعود الأمين العام لمؤسسة الوليد للإنسانية، وتركي الشبانة الرئيس التنفيذي لقطاع التلفزيون لمجموعة روتانا.



وقد توصّل مجلس إدارة النادي الأزرق وشركة "صلة الرياضة" المسوق الحصري للنادي، إلى اتفاق نهائي مع شركة "المملكة القابضة"؛ لتكون بموجبه الشريك الحصري لنادي الهلال السعودي؛ حيث سيظهر شعار الشركة على صدر القميص للنادي لمدة ثلاثة أعوام.



وعلق الأمير الوليد بن طلال رئيس مجلس إدارة المملكة القابضة عن الشراكة: "نادي الهلال يمثل المملكة العربية السعودية، ونحن فخورون بإعلان هذه الشراكة".



كما أبدى الأمير نواف بن سعد سعادته بهذه الشراكة: "سعادتي كبيرة بتوقيع الشراكة مع أحد أكبر الشركات في المنطقة، متمنياً أن تحقق الشراكة النجاح المأمول، وتعود بالنفع على الطرفين".