أرسنال يحول تأخره بهدف إلى انتصار بخماسية

الرياضية - الألمانية | Sunday, 22 October 2017 - 17:53 pm

نجح فريق أرسنال بتحويل تأخره بهدف أمام مضيفه إيفرتون إلى الفوز 2-5 اليوم الأحد في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، واستعاد أرسنال توازنه بعد خسارته في الجولة الماضية على ملعب واتفورد 2-1، ورفع أرسنال رصيده إلى 16 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف فقط خلف تشيلسي صاحب المركز الرابع، وتجمد رصيد إيفرتون عند ثمان نقاط في المركز الثالث من القاع لتزداد أوضاع المدرب الهولندي رونالد كومان صعوبة، وسط تكهنات حول قرب رحيله عن الفريق وعودة ديفيد مويس لتدريب الفريق.



وتقدم واين روني بهدف لإيفرتون عند الدقيقة 12، ثم رد المدافع الإسباني ناتشو مونريال بهدف التعادل لأرسنال عند الدقيقة 40 وفي الشوط الثاني سجل الألماني الدولي مسعود أوزيل الهدف الثاني لأرسنال عند الدقيقة 53، وتبعه الفرنسي أليكساندر لاكازيت بتسجيل الهدف الثالث عند الدقيقة 73 ثم أحرز أرون رامسي الهدف الرابع في الدقيقة الأخيرة.



وفي الوقت بدل الضائع سجل المهاجم السنغالي عمر نياسي الهدف الثاني لإيفرتون، ولكن صانع اللعب التشيلي أليكسيس سانشيز تكفل بتسجيل الهدف الخامس لأرسنال في الوقت بدل الضائع أيضا.



ولعب إيفرتون بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 69 لطرد لاعب وسطه السنغالي إدريسا جاي لحصوله على الإنذار الثاني.