عطوي: نحتاج إلى دعم الجمهور

| Monday, 23 October 2017 - 02:19 am

أشار الوطني خالد عطوي مدرب المنتخب السعودي للشباب إلى أنه راضٍ كل الرضا عن الإعداد، وقال: "مررنا بعدة مراحل والحمد لله لدينا منتخب يبشر بالخير ولكن لا بد أننا نحتاج إلى الدعم والمساندة واستغلال جانب الأرض والجمهور خاصة أن المجموعة صعبة بوجود الهند الموجود في كأس العالم وكذلك غموض اليمن وتركمانستان الذي يحتاج إلى الحذر لأن الكرة اليوم لا تعرف كبيراً أو فوارق بين المنافسين وتخدم من يخدمها والشواهد كثيرة على ذلك، فنحن بحاجة إلى التوفيق والدعم الجماهيري".