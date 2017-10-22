الأخضر الشاب.. اقترب من الجاهزية

احمد الداود | Monday, 23 October 2017 - 00:00 am

دخل المنتخب السعودي لدرجة الشباب لكرة القدم، مرحلة التكتيك خلال معسكره المقام حالياً في مدينة الدمام والذي انطلق الخميس الماضي تحت إشراف الوطني خالد العطوي مدرب المنتخب، استعداداً للمشاركة في التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا تحت 19 عاماً والتي ستنطلق في الثاني من نوفمبر المقبل في ضيافة مدينة الدمام.

وتضم مجموعة المنتخب السعودي كلاً من منتخبات الهند واليمن وتركمانستان، إذ ستلتقي المنتخبات بعضها بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل بطل كل مجموعة من المجموعات العشر في التصفيات إضافة إلى أفضل خمسة منتخبات تحل في المركز الثاني والبلد المستضيف إلى نهائيات كأس آسيا 2018 للشباب.



عمل من الصفر

كان خالد عطوي مدرب المنتخب قرر بعد تكليفه بقيادة منتخب الشباب القيام بزيارات ميدانية للاطلاع على عمل الأندية، وعلى إثر ذلك تنقل بين عسير والخرج وتبوك والقصيم والدمام وحائل ليقيم تجمعات لأندية هذه المناطق قبل أن يقوم باختيار مجموعة أولية خضعت للفرز من خلال خمسة تجمعات كان أربعة منها في الخبر وواحد في الأحساء.