كلاتنبيرج يرفض تغيير القائمة الدولية

الرياض ـ عبدالرحمن مشبب | Monday, 23 October 2017 - 00:00 am

أبقى الإنجليزي مارك كلاتنبيرج رئيس لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أسماء القائمة الدولية السابقة للحكام لموسم 2017 البالغ عددهم 16 حكماً دون تغيير.

وبينت لـ"الرياضية" مصادر خاصة أن كلاتنبيرج رفع الجمعة الماضية القائمة نفسها إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم من أجل اعتمادها في موسم 2018.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أن كلاتنبيرج رفض استبعاد أو إضافة أسماء جديدة، على اعتبار أن توليه مطلع الموسم الجاري رئاسة اللجنة لا يساعده على اتخاذ قرار مناسب في هذا الشأن.

وأسر كلاتنبيرج للمقربين منه في اللجنة أن الشارة الدولية تخضع للتقييم سنوياً من قبله، حسب الأداء الفني للحكم، دون اعتبارات لاسم الحكم مهما كان.

وتشمل القائمة فهد المرداسي وتركي الخضير وشكري الحنفوش ومحمد الهويش وخالد الطريس وعبدالرحمن السلطان وسلطان الحربي "حكام الساحة" وعبدالله الشلوي وبدر الشمراني وفهد العمري وعبدالرحيم الشمري ومحمد العبكري وخلف زيد وهشام الرفاعي وفيصل القحطاني وياسر السلطان.