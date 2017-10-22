الهلال وشركة المملكة.. شعاران بـ 90 مليونا

الرياض ـ حمد الصويلحي | Monday, 23 October 2017 - 00:00 am

تقرر أن يظهر شعار "المملكة القابضة" الشريك الرئيسي الجديد لنادي الهلال على صدر قميص الطقمين الأول والثالث، فيما سيحمل القميص الثاني شعار "مؤسسة الوليد للإنسانية" في الموسم الجاري.

وأشارت لـ"الرياضية" مصادر خاصة إلى أنه يحق لمجموعة المملكة تغيير أسماء الشركات في أطقم النادي الموسمين المقبلين من عقد الشراكة.

وسيشهد لقاء الديربي بين الهلال والنصر الظهور الأول لشعار المملكة على قميص الأزرق الخميس المقبل ضمن الجولة الثامنة من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان الأمير نواف بن سعد، رئيس نادي الهلال، وقع عقد الشراكة مع شركة المملكة القابضة، بحضور الأمير الوليد بن طلال، لتصبح بموجبه شريكاً رسمياً للنادي العاصمي لمدة 3 أعوام نظير 90 مليون ريال.

يذكر أن إدارة الهلال أعلنت عن اتفاقها مع شركة المملكة القابضة الخميس الماضي، عبر "صلة الرياضية" المسوق الحصري للنادي، بعد تلقيهم موافقة الهيئة العامة للرياضة.