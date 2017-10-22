نصيحة تنقل عواجي إلى القاهرة

جدة ـ الرياضية | Monday, 23 October 2017 - 00:00 am

يخضع علي عواجي لاعب فريق الأهلي الأول لكرة القدم اليوم في القاهرة إلى اختبارات جديدة على موضع إصابته في مفصل القدم.

واتجه عواجي إلى القاهرة بناء على نصائح لاعبين سابقين له بالكشف على إصابته عند أحد الأطباء المصريين المتخصصين في إصابات كرة القدم.

وتعرض علي عواجي في فبراير الماضي إلى إصابة قوية عبارة عن كسر في مفصل القدم اليسرى في مواجهة فريقه مع الاتحاد في الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين أجبرته على الابتعاد حتى الوقت الحالي.