الآسيوي يعتمد مواعيد النهائي

| Monday, 23 October 2017 - 00:00 am

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد إقامة مواجهة فريق الهلال الأول لكرة القدم مع نظيره أوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.

ويجري لقاء الذهاب في الرياض يوم 18 نوفمبر المقبل في حين تقام مواجهة الإياب في اليابان يوم 25 من الشهر ذاته.

وتأهل الهلال إلى النهائي بعد تغلبه على بيروزي الإيراني 6ـ2 في مجموع لقاءي الذهاب والإياب للدور نصف النهائي.

في حين بلغ أوراوا ريد دياموندز الياباني النهائي عقب فوزه على شنغهاي الصيني 2ـ1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.