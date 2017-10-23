الإدارة تنتظر الدوليين في أبوظبي

| Monday, 23 October 2017 - 00:00 am

طلبت إدارة الهلال أن تكون عودة لاعبي الفريق الأول لكرة القدم الدوليين من معسكر المنتخب السعودي مباشرة إلى أبوظبي التي ستستضيف معسكراً تحضيرياً لنهائي أبطال آسيا.

ويواجه الأخضر السعودي المنتخب البرتغالي بطل أوروبا على ملعب مونسيبيال دي ليريا في 10 نوفمبر المقبل ضمن تجهيزات المنتخبين لنهائيات كأس العالم الصيف المقبل في روسيا.

ووجه تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة بتأمين طائرة خاصة للاعبي الهلال الدوليين تنقلهم من معسكر المنتخب السعودي فور نهاية مباراة البرتغال الودية.