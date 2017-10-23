اليوم.. آخر فرصة للجزائري بالعمري

الرياض ـ علي الحدادي | Monday, 23 October 2017 - 00:00 am

أمهلت إدارة نادي الشباب، الجزائري جمال بالعمري مدافع الفريق الأول لكرة القدم حتى اليوم الإثنين للالتحاق بالتدريبات قبل إبلاغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بتغيبه وفق مصادر خاصة.

وأعطى بالعمري الشبابيين وعداً بالعودة إلى النادي الأبيض الجمعة الماضية، إلا أنه لم يفِ بذلك حتى أمس.

وكان خلاف نشب بين اللاعب الجزائري وعمر الغامدي مدير الكرة السابق، دعاه إلى المغادرة إلى بلاده نحو شهر، على الرغم من تحججه بظروف عائلية.

وكشف مصادر لـ "الرياضية" أنه في حال استمرار غيابه بالعمري ستقوم إدارة النادي بمخاطبة الاتحاد السعودي لكرة القدم بذلك ورفعه إلى الاتحاد الدولي من أجل اتخاذ الإجراء المناسب.

ومن جانب آخر، اختارت إدارة النادي "الليث" شعاراً رسمياً سيقدمها للهيئة العامة للرياضة.