ماجد وباوزا إلى روسيا لرسم ترتيبات الأخضر للمونديال

الرياض - الرياضية | Monday, 23 October 2017 - 16:22 pm

يغادر ماجد عبدالله مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وعمر باخشوين نائبه، وإدغاردوا باوزا مدرب المنتخب، صباح يوم غدٍ الثلاثاء إلى روسيا، وذلك للاطلاع على مكان إقامة المنتخب أثناء منافسات كأس العالم 2018م، من خلال زيارة عدد من الفنادق والملاعب التدريبية ورسم الترتيبات والتحضيرات التي تأتي في سبيل الحصول على خيارات مميزة خلال مشاركة المنتخب في المونديال وتلبية احتياجاته.



وسيتم خلال الزيارة الالتقاء بممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بتواجد المنتخب في المونديال.