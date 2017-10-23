هيئة الرياضة تفتتح مركز التحكيم الرياضي

الرياض - الرياضية | Monday, 23 October 2017 - 16:30 pm

نيابةً عن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، افتتح عبدالإله الدلاك وكيل رئيس الهيئة، ظهر اليوم الإثنين المقر الخاص بمركز التحكيم الرياضي السعودي في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض، وذلك بحضور محمد الضبعان رئيس مجلس إدارة مركز التحكيم الرياضي السعودي وأعضاء مجلس إدارة المركز.







ويعد مركز التحكيم الرياضي السعودي الجهة العليا والحصرية للفصل في المنازعات الرياضية والمنازعات ذات الصلة بالرياضة عن طريق التحكيم أو الوساطة، وهو أول مركز تحكيم رياضي في المملكة العربية السعودية وتم إنشاؤه عام 2016 بمدينة الرياض، حيث يعد جهة مستقلة ومحايدة، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري، ومعتمد من قبل محكمة التحكيم الرياضية الدولية (CAS).