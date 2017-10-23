إيفرتون يقيل مدربه الهولندي كومان

الرياض - الرياضية | Monday, 23 October 2017 - 16:43 pm

أعلن نادي إيفرتون الإنجليزي لكرة القدم، اليوم الاثنين إقالة الهولندي رونالد كومان المدير الفني للفريق، وذلك بعد 16 شهراً فقط من توليه المنصب.



وأشار النادي إلى أن القرار جاء بعد البداية المتواضعة للفريق هذا الموسم، حيث ينافس ضمن المراكز الثلاثة الأخيرة بجدول الدوري الإنجليزي الممتاز.



وأعلن النادي إقالة كومان، الذي قاد الفريق لإحراز المركز السابع في الدوري الموسم الماضي، بعد 24 ساعة فقط من هزيمة الفريق أمام أرسنال 5-2.



وتجمد رصيد إيفرتون عند ثماني نقاط فقط حصدها خلال تسع مباريات خاضها حتى الآن في الدوري هذا الموسم.