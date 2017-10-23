تركي آل الشيخ يستقبل الرياضيين ويوجه بعودة الأحمد والبكر للتعليق

الرياض - الرياضية | Monday, 23 October 2017 - 17:26 pm

استقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، صباح اليوم الإثنين بمكتبه في مجمع الأمير فيصل بن فهد الأولمبي بمدينة الرياض عدداً من الرياضيين القدامى ممن عملوا في مختلف المجالات الرياضية، وهم عبدالرحمن الدهام وخليل الزياني وناصر الجوهر ومحمد الخراشي والمعلقين محمد البكر وغازي صدقه وناصر الأحمد بالإضافة إلى خالد بن فهد الدهمش وإبراهيم بن زاهد قدسي وخالد بن عبدالله الدبل وفيصل بن عثمان السعد.



وأثنى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة على الجهود الكبيرة التي قدمها هؤلاء الرياضيين طيلة مشوارهم الرياضي، معرباً عن إعتزازه بهم وبما قدموه من خدمة للرياضة السعودية وحرصه على الإستفادة من خبراتهم في المرحلة المقبلة.



وخلال اللقاء طلب تركي آل الشيخ من المعلقين، محمد البكر وغازي صدقه وناصر الأحمد العودة مجدداً للتعليق الرياضي على مباريات كرة القدم لما لديهم من حضور وتميز وخبرات تضفي المزيد من التشويق لمباريات الدوري السعودي.



ووفقاً لتوجية رئيس الهيئة فستكون عودة الثنائي ناصر الأحمد ومحمد البكر من خلال مباراة النصر والهلال يوم الخميس القادم.