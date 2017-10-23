فتح المجال أمام الأندية للاستعانة بحكام أجانب طيلة الموسم

الرياض - الرياضية | Monday, 23 October 2017 - 18:30 pm

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة أنه بالتنسيق مع الاتحاد السعودي لكرة القدم سيتم فتح المجال أمام الأندية للاستعانة بالحكام الأجانب طيلة الموسم دون عدد محدد وستتحمل الهيئة العامة للرياضة التكاليف الخاصة بذلك.



جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده تركي آل الشيخ رئيس الهيئة، مع رؤساء أندية الدوري السعودي للمحترفين، حيث جرى خلال اللقاء الذي حضره عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، وعبدالإله الدلاك وكيل رئيس الهيئة، مناقشة العديد من الجوانب التي تخص الأندية وبرامجها وكل ما يتعلق بها إلى جانب الاستماع لأبرز العوائق والصعوبات التي تواجهها.



وناقش آل الشيخ مع رؤساء أندية دوري المحترفين الـ 14 الآليات المناسبة لتفعيل أدوار الأندية وفقاً لما تتطلبه المرحلة المقبلة من عمل نوعي يسهم في تحقيق الأهداف المرجوة لرفع مستويات الرياضة السعودية.



عقب ذلك تمت مناقشة اختيار الأيقونات التجارية لكل نادٍ وما سيتم من إجراءات حيالها لضمان حصول المزيد من الفرص الاستثمارية والتسويقية لدعم خزائن الأندية ورفع مداخيلها.



كما تم خلال الاجتماع التوقيع على وثيقة إلتزام بين رؤساء الأندية تتضمن الابتعاد عن أي مزايدات أو منافسات في عقود اللاعبين المحليين أو الأجانب بالإضافة لدعم المنتخبات السعودية في مشاركاتها القارية والدولية وعلى رأسها المنتخب السعودي الأول خلال تحضيراته للمشاركة في مونديال 2018م.



كما تم الالتزام بالابتعاد عن كل ما يثير الوسط الرياضي من تصريحات أو أحاديث إعلامية على أن يجري التنسيق مع الهيئة العامة للرياضة لمواجهة أي طرح متعصب أو إساءات إعلامية لضمان منافسة رياضية بعيدة عن كل ما يسيء لقيم وأهداف التنافس.



وجرى الالتزام عن ابتعاد المخاطبات الرسمية والتعامل مع الجهات ذات العلاقة ( هيئة الرياضة - اللجنة الأولمبية - الاتحاد السعودي ) في حال الإعتراض على أي قرار أو المطالبة بأي حق من حقوق النادي إدارياً أو تنظيمياً أو مالياً.



وشهد الاجتماع وضع تنظيم جديد لأعضاء شرف الأندية سيتم العمل على إكماله والإعلان عنه خلال الأيام المقبلة.