الهلال.. 100 ألف ريال مكافأة “الشتاء”

الرياض ـ حمد الصويلحي | Tuesday, 24 October 2017 - 00:00 am

وضعت إدارة الهلال مبلغ 100 ألف ريال لكل لاعب، مكافأة خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم في حال إنهاء الدور الأول من منافسات الدوري السعودي للمحتــــرفــين متصدرين، ويأتي ذلك ضمن لائحة فريق الهلال الأول لكرة القدم، المتضمنة قائـمـة مكــافآت الفـــــوز والعقوبات، ويحصل اللاعبون على المكافأة في حال حصولهم على اللقب أو عدمه، كما في اللائحة.

وبحسب اللائحة الهلالية فإن المكافأة الخاصة لا تشمل مكافآت الفوز لكل مباراة دورية والمحددة بألفي ريال.

تشير اللائحة ذاتها إلى أن مكافأة تحقيق لقــب الدوري تبلغ 200 ألف ريال لكل لاعب.

مــــن جهة أخرى يعكف المسوق الحصري لنادي الهلال شركة "صلة" الرياضية على دراسة أحد العروض الجديدة التي تلقتها من إحدى الشركات لرعاية الهلال، بعد أن وصلت المفاوضـــات إلى مرحــــلة متقدمة لانضمام الشركة إلى حزمة رعاة الهلال التي ستكون خارج إطار قميص النادي، وستقتصر على اللوحات الإعلانية في الملاعب ومقر النادي والمؤتمرات الصحفية. وستكتفي إدارة الهلال بشكل رسمي في قميص النادي على الشركات المعلنة حالياً التي اكتمل بها القميص الأزرق بعد التوقيع مع شركة "المملكة القابضة" على صدر القميص لعدم وجود أي مكان شاغر فيه.