ماجد وباخشوين وباوزا إلى روسيا

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 24 October 2017 - 00:00 am

​يغادر ماجد عبد الله، مدير المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، ونائبه عمر باخشوين، والأرجنتيني إدجاردوا باوزا المدير الفني للمنتخب، صباح اليوم الثلاثاء إلى روسيا، وذلك للاطلاع على مكان إقامة المنتخب أثناء منافسات كأس العالم 2018م من خلال زيارة عدد من الفنادق والملاعب التدريبية ورسم الترتيبات والتحضيرات التي تأتي في سبيل الحصول على خيارات مميزة خلال مشاركة المنتخب في المونديال وتلبية احتياجاته.

وسيتم خلال الزيارة الالتقاء بممثلي سفارة خادم الحرمين الشريفين في روسيا لمناقشة عدد من الملفات المتعلقة بوجود المنتخب في المونديال.